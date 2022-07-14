Yıldızlar Altında Kalamış Yaz Festivali Devam Ediyor

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Kalamış Yaz Festivali, 01 Temmuz’da Nazan Öncel’in konseriyle başladı. Film programının açılışı ise 03 Temmuz’da Charlie Chaplin’in Sirk filmi ile başladı. Filme Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Flarmoni Orkestrası canlı orkestra müziği ile eşlik etti. Kadıköylüler festivalde, hem yıldızlar altında film izlemenin keyfini hem de caz ve popüler müziğin ünlü isimlerini sahnede izlemenin keyfini 30 Ağustos tarihine kadar yaşayacak.

Basın Bülteni

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