Aslıhan Güner’in Tek Sürprizi

Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan’ın oturduğu Tek filminde Tamer Levent’in oynadığı Profesör Doktor Adem Tek’in vefat eden eşi Doç. Dr. Canan Güler Tek rolünde fotoğrafları ve sesiyle yer alan Aslıhan Güner, fotoğraf çekimi için Maşukiye’deki sette bir gün geçirdi. Setten ikilinin sürpriz kareleri paylaşıldı. Hikâyesini Gamze Birsöz Koç’un yazdığı, senaryosunu Kamuran Süner’in kaleme aldığı, uygulayıcı yapımcılığını Medyastil Film’in üstlendiği filmde Tamer Levent, kendisi gibi akademisyen olan eşinin intiharından sonra akademiden ayrılan, şehirden uzağa yerleşen ve insanlara yardım etmek için Acil Psikolojik Destek Hattı Çağrı Merkezi’ni kuran Profesör Doktor Adem Tek” karakterini oynuyor.

Basın Bülteni

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