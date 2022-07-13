Başka Sinema’dan 45 Film’lik Bir Yaz

Başka Sinema, 45 Film’lik Yaz Seçkisi ile Temmuz ayından itibaren seyircilere sinema klasiklerinden usta yönetmenlere, vizyona girmemiş yapımlara, 45 filmlik bir yelpaze sunuyor. Haftalık seçkiler olarak ilerleyecek gösterimler farklı temalardan oluşuyor. Seçkinin sunacağı temalar ise şu şekilde: Almodovar 1980 – 2000 Haftası, Başka Sinema Vizyon Ötesi Haftası, Modern Klasikler Haftası (1980 – 2010), Başka Sinema Belgeseller Haftası, Başka Sinema Klasikler Haftası (1980 Öncesi Filmler) ve Almodovar 2000 – 2020 Haftası.