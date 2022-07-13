Merakla Beklenen Demir Kadın Neslican Filminin Vizyon Tarihi Açıklandı

Erken yaştaki kaybıyla Türkiye’yi gözyaşına boğan Neslican Tay’ın yaşam öyküsünü konu alan Demir Kadın Neslican filminden ikinci teaser yayınlandı. Uzun süredir merakla beklenen filmin vizyon tarihi de belli oldu. Demir Kadın Neslican, 27 Ocak 2023 tarihinde vizyona girecek. Neslican Tay’ın mücadelelerle geçen kısa hayatının ilham veren hikâyesi, beyazperdeye izleyicilerin uzun süre etkisinden kurtulamayacakları bir senaryo ve güçlü oyuncu kadrosuyla yansıyacak. Filmin ikinci teaser’ında “İnsan ilk kez yaptıklarını, bir de son kez yaptıklarını hiç unutmuyor.” mesajıyla birlikte filmde Neslican’ı canlandıran Naz Çağla Irmak yer aldı.

Basın Bülteni

Teaser’ı izlemek için tıklayınız.

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