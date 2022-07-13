Derya Şen Akbacak Projesi Vizyona Hazır

TV ekranlarının ve beyazperdenin güzel oyuncusu Derya Şen Akbacak, uzun süredir üzerinde çalıştığı sinema filmi çalışmasını tamamladı ve vizyona sokuyor. Yapımcılığını Mert Yapım Medya adına Mert Ozan Düz’ün gerçekleştirdiği, Afetname isimli komedi tarzındaki sinema filminin yönetmen koltuğunda Ahmet Yaşar Gümüş oturuyor. 29 Temmuz 2022 Cuma günü sinemalarda gösterime girecek olan filmin diğer oyuncuları arasında Umut Özkan, Özlem Savaş, Sevil Uyar, Ebru Kocaağa, Naci Taşdöğen, Ferdi Atuner, Tolga Öz, İlhan Karamanoğulları, Ömer Duran, Gülfem Eğilmez, Batuhan Soncul, Hasan Ballıktaş ve Deniz İrem Morkoç gibi isimler bulunuyor.

Basın Bülteni

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