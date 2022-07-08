Sezonun En İddialı Yerli Filmi Yakında Sinemalarda, Kim Bu Aile’den İlk Teaser Geldi

Sinema salonlarında kahkaha yaşatacak Kim Bu Aile filminden ilk teaser yayınlandı. Bedran Güzel’in yönettiği filmin başrollerini Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ, Beste Kökdemir, Doğan Can Sarıkaya paylaşıyor. Film, en önemli operasyonunda başarısız olunca emniyetten ayrılan ve kendisini bu duruma düşüren çeteyi takip etmek için bir tavukçu restoranını devralarak çok başarılı olan Adem Haberdar ve ‘aile’sinin öyküsünü anlatıyor.

Basın Bülteni

Teaser’ı izlemek için tıklayınız.

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