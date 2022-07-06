Global Media Makers Ortaklığında Yüz Yüze Gerçekleşecek Olan M2 Senaryo Geliştirme Atölyesi 2022 Başvuruları Açıldı

Türkiye’deki sinemacılara senaryo / proje geliştirme, yazım ve yapım mentorluğu sağlayan m2 Film Lab’ın, düzenleyeceği 2. Senaryo Geliştirme Atölyesi’ne başvurular açıldı. İlk veya ikinci uzun metraj filmi üzerine çalışan sinemacıların başvurabileceği Senaryo Geliştirme Atölyesi, 08 – 12 Eylül ve 18 – 20 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Atölye, Film Independent ve ABD Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültür İşleri Bürosu tarafından hayata geçirilen Global Media Makers (GMM) programıyla işbirliği içerisinde yürütülecek.