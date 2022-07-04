Sencar Sağdıç’ı Kaybettik

Sinemamızın emektar oyuncularından Sencar Sağdıç, 04 Temmuz 2022 Pazartesi günü hayatını kaybetti. 20 Temmuz 1954 tarihinde Balıkesir’in Edremit ilçesinde doğan Sağdıç, onlarca TV dizisinde ve Korkuyorum Anne, Beş Vakit, Babam ve Oğlum, Düşler ve Yokoluşlar, Kosmos, Zerre, Görünmeyen, Bir Gevrek Bir Boyoz İki de Kumru, Son Kuşlar, Ben O Değilim, Vay Başıma Gelenler, Hadi İnşallah, Kardeşim Benim, Albüm, Çırak, Ahlat Ağacı, Yol Kenarı, En Uzun Gece, Zuhal gibi sinema filmlerinde oynadı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.