2022 Dizileri Altyazı’nın Temmuz Sayısında

Altyazı Sinema Dergisi Temmuz sayısını son yıllarda beyazperde’nin tahtını giderek daha güçlü bir şekilde sarsan TV dizilerine ayırıyor. 2022 yılının ilk yarısını geride bırakırken yılın ilk aylarında gösterime girmiş olan yapımlardan oluşturulan dosya kapsamında kimi çok sevilen, kimi çok ses getiren, kimi de bolca tartışma yaratan diziler inceleniyor ve derinlemesine yazılarla etraflıca değerlendiriliyor. Son aylarda sinema ve televizyon gündeminde iz bırakmış dizilerin kapsadıkları alanlara yönelik oluşturulan geniş dosya, dizi mecrasının günümüzdeki ve gelecekteki potansiyellerini düşünmek için de elverişli bir zemin sunuyor.