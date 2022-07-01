Sana Masalını Anlatacak

Arda Kural’ın, Altan Erkekli ve Güven Hokna gibi usta oyuncular ile birlikte yer aldığı Yıldızlara Bak filminden ilk görseller yayınlandı. Doğum esnasında eşini kaybeden Selim, bu acı kaybın sorumluluğunu yüklediği bebeğini terk eder ve onunla yıllarca görüşmez. Selim, eşinin dokuzuncu ölüm yıldönümünü kızının dokuzuncu doğum gününde anarken, kızıyla geçireceği çok vakti kalmamıştır. Yıldızlara Bak, 28 Ekim’de sinemalarda gösterime girecek.

Basın Bülteni

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