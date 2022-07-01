Ali Osman Emirosmanoğlu’nun yönettiği ve İbrahim Aliustaoğlu, Sinan Önal, Ebru Özel ile Şukuh Same’in çizdiği animasyon film Bir Türk Masalı: Öksüz Kız, 19 Ağustos 2022’de Özen Film dağıtımıyla 35 Otuzbeş Milimetre – Elif Sanat tarafından vizyona çıkarılıyor.

Masallar, geçmişte üretenleri bilinen anlatımlar iken anonim haline gelmiş, ürünlerdir. Dünyada pek çok yerde anlatım bulan öksüz bir kız, kıskanç bir üvey anne, onun kötü kızı ve öksüz kızı kötü yaşamından kurtaran bir prensin anlatıldığı ünlü masalın dünyanın farklı kültürlerinde birçok eş metni bulunur. Öksüz Kız, ünlü Külkedisi’nin Türk kültürüne uygulanmış halidir.