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12 Punto 2022, Alanında Uzman İsimlerin Katıldığı Panel ve Masterclass’larla Devam Ediyor

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TRT tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto TRT Senaryo Günleri, etkinlik kapsamında düzenlenen panel ve masterclasslarla Ortaköy Feriye Sineması’nda devam ediyor. “Filmimden Nasıl Para Kazanırım?”, “Filmimi Sundance’e Nasıl Yollarım?” ve “Animasyon Film Nasıl Üretilir, Nasıl Pazarlanır?” başlıklı söyleşi etkinliklerde alanlarındaki uzman profesyonel konuklar edindikleri tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

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