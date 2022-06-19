Sûfisin 4. Sûfi Sinema Günleri Ödül Töreni Yapıldı

Sûfisin 4. Sûfi Sinema Günleri’nin ödül töreni Selçuk Kongre Merkezi’nde yapıldı. Elif Dağdeviren’in sunuculuğunda yapılan törende Ulusal Uzun Metraj Senaryo Yarışması ödülü gelecek yıla ertelendi. Kısa Film Yarışması’nda ise Birincilik Ödülü’nü Bir Demlik Mutluluk, İkincilik Ödülü’nü Krampon, Üçüncülük Ödülü’nü ise Ronaldo adlı kısa filmler kazandı. Onur Ödülü’nün Tunuslu yönetmen Nacer Khamir’e verildiği etkinlikte Vefa Ödülü Nazif Tunç’a, Uluslararası Yönetmen Ödülü ise İranlı yönetmen Majid Majidi’ye verildi.
Ödüller:
Ulusal Uzun Metraj Senaryo Yarışması Ödülü: Gelecek yıla ertelendi
Kısa Film Yarışması
Birincilik Ödülü: Bir Demlik Mutluluk
İkincilik Ödülü: Krampon
Üçüncülük Ödülü: Ronaldo
Düşünceye Katkı Ödülü: Enver Gülşen
Düşünceye Katkı Ödülü: Bensalem Bouabdallah
Onur Ödülü: Nacer Khemir
Vefa Ödülü: Nazif Tunç
Uluslararası Yönetmen Ödülü: Majid Majidi