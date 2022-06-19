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Sûfisin 4. Sûfi Sinema Günleri Ödül Töreni Yapıldı

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Sûfisin 4. Sûfi Sinema Günleri’nin ödül töreni Selçuk Kongre Merkezi’nde yapıldı. Elif Dağdeviren’in sunuculuğunda yapılan törende Ulusal Uzun Metraj Senaryo Yarışması ödülü gelecek yıla ertelendi. Kısa Film Yarışması’nda ise Birincilik Ödülü’nü Bir Demlik Mutluluk, İkincilik Ödülü’nü Krampon, Üçüncülük Ödülü’nü ise Ronaldo adlı kısa filmler kazandı. Onur Ödülü’nün Tunuslu yönetmen Nacer Khamir’e verildiği etkinlikte Vefa Ödülü Nazif Tunç’a, Uluslararası Yönetmen Ödülü ise İranlı yönetmen Majid Majidi’ye verildi.

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    • Ödüller:

    Ulusal Uzun Metraj Senaryo Yarışması Ödülü: Gelecek yıla ertelendi

    Kısa Film Yarışması
    Birincilik Ödülü: Bir Demlik Mutluluk
    İkincilik Ödülü: Krampon
    Üçüncülük Ödülü: Ronaldo

    Düşünceye Katkı Ödülü: Enver Gülşen
    Düşünceye Katkı Ödülü: Bensalem Bouabdallah
    Onur Ödülü: Nacer Khemir
    Vefa Ödülü: Nazif Tunç
    Uluslararası Yönetmen Ödülü: Majid Majidi

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