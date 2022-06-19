Sûfisin 4. Sûfi Sinema Günleri Ödül Töreni Yapıldı

Sûfisin 4. Sûfi Sinema Günleri’nin ödül töreni Selçuk Kongre Merkezi’nde yapıldı. Elif Dağdeviren’in sunuculuğunda yapılan törende Ulusal Uzun Metraj Senaryo Yarışması ödülü gelecek yıla ertelendi. Kısa Film Yarışması’nda ise Birincilik Ödülü’nü Bir Demlik Mutluluk, İkincilik Ödülü’nü Krampon, Üçüncülük Ödülü’nü ise Ronaldo adlı kısa filmler kazandı. Onur Ödülü’nün Tunuslu yönetmen Nacer Khamir’e verildiği etkinlikte Vefa Ödülü Nazif Tunç’a, Uluslararası Yönetmen Ödülü ise İranlı yönetmen Majid Majidi’ye verildi.

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Ödüller:

Ulusal Uzun Metraj Senaryo Yarışması Ödülü: Gelecek yıla ertelendi

Kısa Film Yarışması

Birincilik Ödülü: Bir Demlik Mutluluk

İkincilik Ödülü: Krampon

Üçüncülük Ödülü: Ronaldo

Düşünceye Katkı Ödülü: Enver Gülşen

Düşünceye Katkı Ödülü: Bensalem Bouabdallah

Onur Ödülü: Nacer Khemir

Vefa Ödülü: Nazif Tunç

Uluslararası Yönetmen Ödülü: Majid Majidi