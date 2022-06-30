Frankfurt Film Festivali’nde Ödüller Sahiplerini Buluyor

Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin ikinci gününde 2022 kısa film ve belgesel birincileri açıklandı. Ödül töreni Frankfurtlu sinemaseverlerin yoğun ilgisine sahne oldu. Törende ilk olarak yönetmen Reis Çelik’in Ölü Ekmeği filmi 2021 yılı Seyirci Ödülü’nü aldı. Nilüfer Açıkalın’dan ödülünü alan Reis Çelik yaptığı konuşmada, sanata değer vermenin, duymanın, görmenin, izlemenin insanları bir araya getirdiğini ve hayatı daha yaşanılası kıldığına dikkat çekti.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Dirk Schafer – Yosi Mizrahi



Menderes Samancılar



Saki Çimen



Yosi Mizrahi – Tuba Ünsal – Cemal Hünal



Konuklar

