22. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali Açılış Galası Yapıldı

22. Uluslarararası Frankfurt Türk Film Festivali, görkemli bir açılış töreniyle start aldı. Festivalde Yaşam Boyu Onur Ödülü Renan Demirkan, Menderes Samancılar ve Nur Sürer‘e takdim edildi. Bu yılın Vefa ödülü ise Renan Fosforoğlu ailesi adına Enis Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu ve Ferdi Merter Fosforoğlu’nun kızı Almula Merter Churm’a verildi. Törene katılanlar arasında Tuba Ünsal, Cemal Hünal ve Müfit Can Saçıntı da vardı. Festival, 01 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek.

Basın Bülteni

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Almula Merter – Nur Sürer – Menderes Samancılar – Hüseyin Sıtkı



Hilmiye Arslaner Gölbaşı – Seren Fosforoğlu



Menderes Samancılar



Meral Konrat – Almula Merter



Nur Sürer – Hüseyin Sıtkı



Nur Sürer – Menderes Samancılar – Hüseyin Sıtkı



Renan Demirkan – Hüseyin Sıtkı



Renan Demirkan – Meral Konrat – Saki Çimen –

Almula Merter – Nur Sürer – Menderes Samancılar –

Hüseyin Sıtkı – Seren Fosforoğlu – Yosi Mizrahi

