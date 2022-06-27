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22. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali Açılış Galası Yapıldı

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22. Uluslarararası Frankfurt Türk Film Festivali, görkemli bir açılış töreniyle start aldı. Festivalde Yaşam Boyu Onur Ödülü Renan Demirkan, Menderes Samancılar ve Nur Sürer‘e takdim edildi. Bu yılın Vefa ödülü ise Renan Fosforoğlu ailesi adına Enis Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu ve Ferdi Merter Fosforoğlu’nun kızı Almula Merter Churm’a verildi. Törene katılanlar arasında Tuba Ünsal, Cemal Hünal ve Müfit Can Saçıntı da vardı. Festival, 01 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek.

Almula Merter – Nur Sürer – Menderes Samancılar – Hüseyin Sıtkı

Hilmiye Arslaner Gölbaşı – Seren Fosforoğlu

Menderes Samancılar

Meral Konrat – Almula Merter

Nur Sürer – Hüseyin Sıtkı

Nur Sürer – Menderes Samancılar – Hüseyin Sıtkı

Renan Demirkan – Hüseyin Sıtkı

Renan Demirkan – Meral Konrat – Saki Çimen –
Almula Merter – Nur Sürer – Menderes Samancılar –
Hüseyin Sıtkı – Seren Fosforoğlu – Yosi Mizrahi

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