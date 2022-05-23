Emin Alper’in Yeni Filmi Kurak Günler’in Dünya Prömiyeri Cannes Film Festivali’nde Gerçekleştirildi

Emin Alper’in yeni filmi Kurak Günler dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış (Un Certain Regard) bölümünde gerçekleştirdi. Filmin dünya galasına yönetmen Emin Alper başta olmak üzere oyuncuları Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Nizam Namidar, Erdem Şenocak, Erol Babaoğlu, Selin Yeninci ve film ekibi katıldı. İlk kez festivalde seyirciyle buluşan ve biletleri günler öncesinden tükenen film gösterim sonrasında 10 dakika alkışlandı.

Basın Bülteni

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