Top Gun: Maverick’ten Lady Gaga’nın Single’ı Hold My Hand’in Yeni Müzik Klibi İlk Kez Yayınlandı

Lady Gaga’nın, Top Gun: Maverick’deki yeni single’ı Hold My Hand’in yeni klibi ilk kez yayınlandı. Top Gun: Maverick’in yönetmeni Joe Kosisnski’nin yönettiği klipte Lady Gaga’yla birlikte yeni filmden etkileyici görüntülerle birlikte 1986 yapımı Top Gun filminden duygusal sahneler de yer alıyor. Hold My Hand’in klibinin dünya prömiyeri MTV, MTV Live ve MTVU ile Paramount Times Meydanı reklam panolarında bugün gerçekleşti. Hold My Hand single’ı destansı çıkışını bu hafta başında Interscope Records aracılığıyla Billboard’unda “Lady Gaga, Hold My Hand ile yükseliyor” diyerek bildirdi. Vanity Fair ise şarkıyı “Gaga’yı gelecek yılın Oscar yarışına gönderiyor.” diyerek övdü.

Basın Bülteni

