Park Sunghoo’nun yönettiği ve Chinatsu Akasaki, Aya Endo, Kana Hanazawa ile Show Hayami’nin oynadığı Jujutsu Kaisen 0 (Gekijouban Jujutsu Kaisen 0), 13 Mayıs 2022’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla vizyona çıkarılıyor.

Yuuta Okkotsu, çocukluk arkadaşı Rika bir trafik kazasında öldüğünden beri, hayaleti onunla birlikte kalmıştır. Ama ruhu, Yuuta’nın bir zamanlar tanıdığı tatlı kız gibi değil, onu şiddetle koruyan korkunç ve güçlü bir varlık olarak görünmektedir. Yuuta, Jujutsu sanatlarını öğrenmeye ve kötü niyetli varlıklarla savaşmaya başlar. Yuuta, Jujutsu dünyasının tehlikelerinin kötü ruhlarınkinden çok daha fazla olduğunu anlar.