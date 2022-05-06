Pera Film’de Çarpıcı Gündelik Yaşamlar: Etgar Keret

Pera Film, sinemacı ve senarist kimliğiyle tanıdığımız Etgar Keret’in yönetmenliğini yaptığı, öykülerinden uyarlanmış bir program sunuyor. Çarpıcı Gündelik Yaşamlar: Etgar Keret programı, Keret’e ve üretim süreçlerine dair pek çok keşif alanı sunuyor. 11 – 31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek program Keret’in dünyasında gezinmenin keyfini yaşatacak dizi ve filmleri hem fiziksel hem de çevrimiçi gösterimlerle bir araya getiriyor.

Aracı (The Middleman)



Bilek Kesenler: Bir Aşk Hikayesi (Wristcutters: A Love Story)



Denizanası (Jellyfish)



Dışarıda (Outside)



Etgar Keret: Gerçek Bir Hikayeden Uyarlanmıştır (Etgar Keret: Based on a True Story)



Etgar Keret: Hangi Hayvansınız? (Etgar Keret What Animal R U?)



Üstünkörü (Skin Deep)

