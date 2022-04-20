41. İstanbul Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

41. İstanbul Film Festivali Ödül Töreni 19 Nisan Salı gecesi yapıldı. Gecede Uluslararası ve Ulusal Altın Lale ödüllerinin yanı sıra, Ulusal Yarışma bölümünde En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, Erkek Oyuncu, Senaryo, Görüntü Yönetmeni, Kurgu, Sanat Yönetmeni ve Özgün Müzik ödülleri takdim edildi. Ödül töreninde ayrıca Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ödülleri, Genç Usta Ödülü, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü ve Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülleri’nin kazananları da açıklandı. Ulusal Yarışma’da Altın Lale’yi Maryna Er Gorbach’ın yönettiği Klondike adlı film kazandı.

Basın Bülteni

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