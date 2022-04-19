Görkem Uludüz ile Onur Ögden’in yönettiği ve Mert Baymak, Aycan Balkan, Meral Navdar ile Ziver Navdar’ın oynadığı belgesel film Payidar: Gazi’nin Büyük Tablosu, 27 Mayıs 2022’de CJ ENM dağıtımıyla Uludüz Medya tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bir baş sanatçı olarak tasvir edilen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve payidar kalacak o büyük tablosu Türkiye Cumhuriyeti’nin konu alındığı belgesel, duygusal anlatımları ile olduğu kadar, canlandırma sahnelerinde gösterilen büyük özen ile izleyicileri adeta sürükleyecek bir yapıt. Ana teması Atatürk’ün özel hayatı, kişiliği ve sanat tutkusunun olduğu belgesel filme, Ulu Önder’in sevdiği şarkılar eşlik ediyor.