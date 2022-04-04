Yasaklı Bir Tiyatro Serüveni Rojbash’ın Çekimleri Tamamlandı

Belgesel ve kısa filmlerinden tanıdığımız yönetmen Özkan Küçük ilk uzun metrajlı sinema filmi Rojbash’ın çekimlerini tamamladı. Film, 25 yıl önce sahneledikleri oyunu bir kez daha sahnelemek üzere bir araya gelen Kürt tiyatrocuların hikâyesini anlatıyor. Filmde Kemal Ulusoy, Erdal Ceviz, Yıldız Gültekin, Cabbar Barış ve Nihat Öz’e eşlik eden oyuncular arasında Nazmi Kırık, Rugeş Kırıcı ve Murat Batgi de yer alıyor. Ayrıca Azad Tunç, Yavuz Akkuzu, Ömer Şahin ve Rezan Kaya da kendi karakterlerini canlandırarak filme katkıda bulunuyorlar.

Basın Bülteni

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