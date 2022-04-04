Türkiye’nin İlk Çağdaş Sanat Belgeseli Crossroads, 41. İstanbul Film Festivali’nde Yarışıyor

Bulut Reyhanoğlu ve Vanessa Medini Arslan’ın hem kreatif, hem ana yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Mahmut Fazıl Coşkun’un üstlendiği Crossroads belgeseli, 41. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Yarışması kapsamında prömiyerini yapacak. Türkiye’nin ilk çağdaş sanat belgeseli olma özelliğini taşıyan Crossroads’un ilk gösterimi, 15 Nisan Cuma akşamı saat 19:00’da Beyoğlu Sineması’nda gerçekleşecek. Gülay Semercioğlu, Seçkin Pirim, Candaş Şişman ve Sinan Logie’nin, Doğu ve Batı kültürlerini harmanladıkları üretim pratiklerine ışık tutan belgesel, Türk çağdaş sanatının ve sanatçısının dünya çapındaki bilinirliğini artırmayı hedefliyor.

Basın Bülteni

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