İlk Çeyrekte 16 Milyondan Fazla Bilet Satışı

Sinema araştırmacısı Deniz Yavuz, Türkiye sinemalarında 31 Aralık 2021 – 31 Mart 2022 tarihleri arasındaki, gişe verilerini inceledi ve raporları yayınladı. Salgının etkisinin yavaş yavaş azaltmasıyla sinemalar da normalleşiyor. Türkiye sinema piyasasında 2022’nin ilk 13 haftalık ilk çeyreği 16.148.034 adetlik bilet satışı ve 439 milyon TL’lik hasılatla geçilerek salgın öncesinin son iki ilk çeyrek sonuçları yakalandı. 07 Ocak 2022 – 25 Mart 2022 tarihleri arasında 81 yeni sinema filmi gösterilirken bunlardan 37’si Türkiye yapımı olarak kayda geçti.