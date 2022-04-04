2022 Sarı Şemsiye Ödülü İçin Yarışacak Filmler Açıklandı

21 – 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleşecek olan 8. Balkan Panorama Film Festivali’nde yarışacak filmler açıklandı. Yarışma ve yarışma dışı program başvuruları festivalin resmi sitesinden online ve ücretsiz olarak yapılmıştı. 16 Balkan ülkesinden başvuruları kabul eden festival yoğun ilgiyle karşılandı. 115 yabancı uzun metraj film, 349 yabancı kısa metraj film, 21 yerli uzun metraj ve 129 yerli kısa metraj film başvuruda bulunarak, 614 filmin başvurusu alındı. Altı kişiden oluşan ön jüri yaptığı değerlendirme sonucu 8. Balkan Panorama Film Festivali’nde Sarı Şemsiye Ödülü için yarışacak filmleri seçti.

Basın Bülteni

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Ulusal Uzun Metraj Yarışma Filmleri

Bembeyaz (Necip Çağhan Özdemir)

Çatlak (Fikret Reyhan)

Koridor (Erkan Tahhuşoğlu)

Okul Tıraşı (Ferit Karahan)

Sabırsızlık Zamanı (Aydın Orak)