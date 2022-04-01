Dize Film Festivali, 11 – 13 Nisan 2022 tarihleri arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu ile gerçekleştirilecek. Temasını şiirden ve şairden alan Dize Film Festivali Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür – Sanat Sahnesi’nde yapılacak, ödül töreni ise 14 Nisan tarihinde düzenlenecek. Dize Film Festivali, kapsamında şiirlerin ve filmlerin bir araya getirildiği bir kısa film yarışması da düzenlenecek. İlhamını şiirden ve şairden alan, temeli edebiyatla atılan senaryoların kısa filmlere dönüştürüldüğü festival, sinema ve edebiyat sanatını buluşturarak farklı sanat anlayışlarını aynı anda meydana getirmeyi amaçlıyor. Her sene için, seçilen üç büyük şairimizin, hayatını ve şiirlerini merkezine alan kısa filmlerin sergilendiği ve ödüllendirildiği festival sistemi, Dize Film Festivali’nin temelini oluşturuyor.