Yağlı güreşlerin tanınabilmesi ve geniş kitlelerce anlaşılabilmesi için Yapımcı Yönetmen Harun Korkmaz tarafından hayata geçirilen Kıspet kısa filminin kadrosunda, çocuk oyuncular Arif Bulut ve Ceyhun Öztürk ile birlikte, Selim Gürata, Fatih Özseçen, Güneş Özbay gibi usta isimler yer alıyor. Kıspet kısa filmi, Antalya’nın Korkuteli ilçesinin bir Yörük köyünde gelişen olaylarda, eski bir başpehlivan olan babasının tüm engellemelerine rağmen sporun erdemli ışığından ve içindeki tutkudan kopamayan küçük Hamza’nın okul müsameresinde ‘Kıspet’ giyebilmek için babasıyla girdiği çatışmayı ve sonrasında kendi yolunu belirleyecek olan karar verme sürecini anlatıyor.