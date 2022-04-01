İsmail Çağlar’ı Kaybettik

Sinema ve dizi sektöründe Yapım Asistanı, Yapım Amiri, İdari Yapımcı, Uygulayıcı Yapımcı ve Yapımcı olarak çalışan İsmail Çağlar, 01 Nisan 2022 Cuma günü hayatını kaybetti. İsmail Çağlar, Devrim Arabaları, Kaybedenler Kulübü, Kutsal Damacana: Dracola, Labirent, Senin Hikayen, Göktaşı, Hititler, Gelibolu, Yola Geldik: Komedi Mafya, Umudun Kıyısında, Benim ve Roz’un Sonbaharı, Yolda, Tanrıların Tahtı Nemrut Dağı adlı filmlerin yapımlarının gerçekleştirilmesine emek verdi. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.