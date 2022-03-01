5. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Belgesel Film Günleri, 05 – 09 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Etkinlik için başvuru süreci başladı. Etkinliğin bu yılki teması “Değişim/Dönüşüm” olacak. Ege Denizi kıyısında bulunan sakin bir sahil kasabası olan Foça, 9000 yıldır pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış kadim bir kent. Bu yıl 5-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Foça Film Günleri sırasında hem Marsilya Meydanı, hem de Reha Midilli Kültür Merkezi film tutkunlarının buluşma noktaları olacak. Film gösterimleri dışında etkinlik kapsamında, yönetmen katılımlı söyleşiler, atölyeler, sergiler ve Foça’nın tarihi alanlarına arkeolog rehberler eşliğinde turlar da düzenlenecek. 2022 filmlerinin bir kısmı geçen yıllarda olduğu gibi internet üzerinden de yayınlanacak. Bütün etkinlikler ücretsiz ve halka açık olacak.