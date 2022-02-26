04 Mart’ta Gösterime Girecek Bergen, Görkemli Prodüksiyonu ile Göz Kamaştıracak

Yapımcılığını Orchestra Content’in yaptığı ve dağıtımını CJ ENM Türkiye’nin üstlendiği, sezonun en merakla beklenen filmi Bergen, görkemli prodüksiyonu, Türkiye’nin bir dönemini yeniden canlandıran muhteşem set tasarımı, zengin oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesi ile sinemasevereri derinden etkileyecek. 04 Mart 2022 Cuma günü sinemalarda gösterime girecek filmin biletleri ön satışa çıktı. Film etkili bir dönem atmosferinde, Türkiye’nin yaşadığı değişimi de gözler önüne seriyor. Özenli dönem çalışması, dekor, aksesuar, kostüm ve otomobilleri ile de dikkat çeken Bergen seyirciyi 70’li ve 80’li yılların Türkiye’sine götürecek.

Basın Bülteni

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