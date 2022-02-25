İFSAK 28. Kısa Film Festivali Başlıyor

Bu yıl 28. kez düzenlenecek olan İFSAK Kısa Film Festivali, 07 – 13 Mart 2022 tarihleri arasında Taksim’de bulunan Fransız Kültür Merkezi salonunda gerçekleşecek. Festival kapsamında Ulusal, Uluslararası, Göç temalı bölümler yer alacak. Özel gösterimler ve söyleşilerle, sinemacılar ve izleyiciyi buluşturacak festivalde ayrıca İFSAK Sinema Emek Ödülü de sahibini bulacak. Festivalin ulusal bölümü, İFSAK 42. Kısa Film ve Belgesel Yarışması’nda ön elemeyi geçen filmlerden oluşuyor. Yarışma sonuçları 13 Mart 2022 Pazar günü Fransız Kültür Merkezi’nde yapılacak kapanış ve ödül töreninde açıklanacak.

Basın Bülteni

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