Manucher Vusuğ’u Kaybettik

Oyuncu Manucher Vusuğ, 27 Şubat 2022 Pazar günü hayatını kaybetti. 03 Şubat 1945 tarihinde İran’da doğan ve gerçek adı Abbas Rezaei Vossoogh olan oyuncu sinemamızda, Mehmet Dinler’in yönettiği, başrollerinde Perihan Savaş ve Mahmut Hekimoğlu’nun oynadığı Perişan; Ertem Göreç’in yönettiği, başrollerinde Serdar Gökhan ve Necla Nazır’ın oynadığı Kan Kardeşler ve Ümit Efekan’ın yönettiği, başrollerinde Müjde Ar, Sevda Ferdağ ve Aydın Tansel’in oynadığı Tokat adlı filmlerde yardımcı başrol oyuncusu olarak rol aldı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.