Alper Mestçi’den Yılın Korku Vakası: Mahlûkat

Her yıl en çok izlenen korku filmlerine imzasını atan, Siccin, Musallat, Üç Harfliler: Beddua filmlerinin yönetmeni Alper Mestçi’den yepyeni bir korku serisi geliyor. Mardin’de yaşanmış gerçek bir korku vakasının konu edildiği, Alper Mestçi’nin “Pandemi bunalımında Mardin’de yazıp çektiğim, bugüne kadar bana anlatılan en ürkütücü olay” dediği Mahlûkat, 18 Şubat Cuma günü sinemalarda gösterime giriyor. Filmin oyuncu kadrosunda Adnan Koç, Seda Oğuz ve Kurtuluş Şakirağaoğlu gibi oyuncular bulunuyor. Büyük merakla beklenen, yılın korku filmi Mahlûkat’ın yapımcılığını Aytaç Medya, Metronom Yapım ve Fikri Harika Prodüksiyon üstlendi.

Basın Bülteni

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