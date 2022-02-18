Sadece Bir Gece, 25 Şubat’ta Sinemalarda

Sadece Bir Gece, günümüz modern, kentli insanlarının ilişki, evlilik, sadakat üzerine yaşadıklarını evli bir çift üzerinden anlatan bir film hikâyesi. Tamer bir gecelik ilişki yaşar. Birlikte olduğu kadını bir daha görmez. Karısı Begüm davranışlarından kuşkulanır ve ona suçunu itiraf ettirir. Tamer yalvarır af diler. Sadece bir gece, alkolün de etkisiyle şeytana uymuştur, bir önemi yoktur, hâlâ karısına aşıktır. Begüm onu affetmesi ve evliliğine devam etmesi karşılığında bir şart öne sürer. Bir aşk için en zor sınav onları beklemektedir. Başrollerini Tuba Ünsal, Cemal Hünal, Duygu Şen Benveniste ve Gürgen Öz’ün paylaştığı film, 25 Şubat Cuma günü sinemalarda vizyona giriyor.

Basın Bülteni

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