Spagetti Western’in Yaratıcısı: Sergio Leone

İstanbul Film Festivali’nin retrospektif bölümü bu yıl sinemanın en yaratıcı, en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilen Sergio Leone’ye ayrıldı. 08 – 19 Nisan tarihlerinde yapılacak festivalde İtalyan yönetmein çektiği yedi uzun metrajlı film yenilenmiş kopyalarından sinemalarda gösterilecek. 41. İstanbul Film Festivali, geleneksel western öğelerini kullanmayarak bu türü değiştirerek bir çığır açan, Spagetti Western türünün yaratıcısı Leone’nin filmlerini beyazperdede izleyememiş sinemaseverleri sinemaya çağırıyor. Sergio Leone bölümünde Dolar Üçlemesi ve Bir Zamanlar Üçlemesi olarak anılan klasikler dahil, yönetmenin 7 uzun metrajlı film yer alıyor.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Bir Avuç Dolar (Per Un Pugno di Dollari – A Fistful of Dollars)

Bir Zamanlar Amerika’da (Once Upon a Time in America

Bir Zamanlar Batıda (C’era Una Volta il West – Once Upon a Time in the West)

Birkaç Dolar İçin (Per Qualche Dollaro in Piu – For a Few Dollars More)

İyi, Kötü ve Çirkin (Il Buono, il Brutto, il Cattivo – The Good, the Bad and the Ugly)

Rodos Canavarı (Il Colosso di Rodi – The Colossus of Rhodes)

Yabandan Gelen Adam (Giu la Testa – A Fistful of Dynamite)