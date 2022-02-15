Klondike, Avrupa Prömiyerini 72. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde Gerçekleştirdi

Maryna Er Gorbach’ın yönettiği Klondike filminin Avrupa galası, bu yıl 10 – 20 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Berlin Film Festivali’nde ZooPalast Sineması’nda gerçekleşti. Ukrayna Devlet Film Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT 12 Punto ortak yapımı olan Klondike, Avrupa prömiyeri sonrası seyirciyle bir araya geldi. Filmin sunumu Berlin Film Festivali yöneticisi Mariette Rissenbeek tarafından yapıldı.

Basın Bülteni

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