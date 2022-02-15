Seyirci Salonlarda Dilber Ay’ı Yalnız Bırakmıyor: DilberAy Yine En Fazla İzlenen Film

Bu hafta sonu 98 bin 530 seyirciyi sinema salonlarına çekmeyi başaran DilberAy, toplamda ulaştığı 320 bin 367 izleyici sayısıyla yine birinci oldu. Üç yıl önce aramızdan ayrılan ses sanatçısı Dilber Ay’a sahip çıkan ve beyazperdede yalnız bırakmayan sinemaseverler filmi zirveden indirmiyor. Erken ölümüyle hayranlarını üzen sanatçıya saygı duruşu niteliği taşıyan DilberAy filmini Ketche yönetiyor. Büşra Pekin’in Dilber Ay’ı canlandırdığı filmde, Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu, Selen Uçer, Doğukan Güngör, Deniz Erdoğan gibi isimler rol alıyor.

Basın Bülteni

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