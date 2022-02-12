Deniz Yavuz, 2021 Yılında Sayılarla Türkiye Sinema Vizyonu / 2021 Vizyon Raporunu Hazırladı

Sinema yazarı Deniz Yavuz, 2021 Yılında Sayılarla Türkiye Sinema Vizyonu / 2021 Vizyon Raporu / 1.1.2021 – 30.12.2021 başlığı altında bir rapor hazırladı. Rapora göre 2021 yılında Türkiye sinema hasılatları pandemi sonrası normalleşme yolunda her hafta ilerlemeye devam ediyor. Gişe verileri, kısa sürede 2020 öncesi hafta ortalamalarının yakalanabileceğini gösteriyor. 2021 yılında, Kuzey Kıbrıs Türk Kesimi de dahil, toplam bilet satışı, yirmi altı haftalık (02 Temmuz – 30 Aralık 2021) süre zarfında 12.480.562 adetle sonuçlandı. Rapor, bilgi@antraktsinema.com adresinden talep edilebiliyor.