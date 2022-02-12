Diyalog’dan 14 Şubat Sevgililer Gününe Özel Gösterim

Ali Tansu Turhan’ın yoğun ilgi gören ilk uzun metraj filmi Diyalog alışılagelmiş dağıtım modelinin dışında bir seyir izliyor. Aralık ayında başladıkları turneyle her hafta sadece bir şehirde, ekip katılımlı gösterimlerini gerçekleştiren film 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel bir günlüğüne İstanbul, Ankara ve İzmir’e uğruyor. Pandemiden sonra yüzde 10 doluluk oranlarına düşen salonları canlandırmak adına yollara düşen film ekibi şimdiye kadar gittiği sekiz şehirde seyircileriyle birlikte doluluk oranlarını hatırı sayılır bir şekilde yükseltti. İzmir ve Mersin’de kapalı gişe oynayan film bir günlüğüne üç büyük kentte seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Basın Bülteni

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