Cemil Özbayer’i Kaybettik

Tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Cemil Bayer, 12 Şubat 2022 Cumartesi günü hayatını kaybetti. 1955 yılında Ankara’da doğan ve Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan 1975 yılında mezun olan Bayer, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda pek çok oyunda yer aldı. Tiyatromuzda kendine özgü bir yere sahip oldu. 90’lı yıllardan sonra, oyunculuğa ara verdi yönetmenliğe yöneldi. Sivas Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu gibi tiyatrolarda yönetmenlik yapmaya başladı. 2000’li yıllardan sonra, TV dizilerinde yer almaya başladı, Berlin Kaplanı adlı sinema filminde oynadı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.