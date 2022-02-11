19. Geleceğin Sineması

Sinema öğrencilerinin nitelikli kısa film yapabilmeleri için gerekli maddi ve ayni imkanları yaratabilmek adına gerçekleştirilen Geleceğin Sineması için başvurular başladı. Öğrencilerin senaryolarını filme dönüştürmeleri için gerekli desteği sunmayı amaçlayan Geleceğin Sineması bu yıl 19. kez gerçekleştiriliyor. Daha önceki yıllarda hayata geçen filmlerden birçoğunun festivallerden ödüllerle dönmesi, Geleceğin Sineması’nı yaptığı çalışmaların karşılığını alabilmiş nadir yarışmalardan biri haline getirdi. Geleceğin Sineması bir yandan Türk sinemasının gelecek yolunu aydınlatırken bir yandan da öğrencileri daha iyi projeler için motive etmeye devam ediyor.



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