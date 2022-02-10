Keith Thomas’ın yönettiği ve Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon ile Kurtwood Smith’in oynadığı Tepki (Firestarter), 13 Mayıs 2022’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Sıra dışı pirokinezi güçlerine sahip bir kız, kendini ve ailesini, kendisini ele geçirip kontrol etmek isteyen kötü güçlere karşı korumak için savaşır. Ebeveynleri Andy ile Vicky on yıldan uzun bir süredir kızları Charlie’yi, benzeri görülmemiş ateş yaratma yeteneğini kitle imha silahına dönüştürmek isteyen karanlık bir federal bürodan saklamak için firardadır. Andy, Charlie’ye öfkeyle veya acıyla tetiklenen gücünü nasıl yatıştıracağını öğretmiştir. Ama Charlie 11 yaşına girdiğinde gücünü kontrol etmek de giderecek zorlaşır. Bir olay, ailenin yerini ortaya çıkarınca, aileyi bulup Charlie’yi ele geçirmek üzere gizemli bir ajan görevlendirilir. Charlie’nin başka planları vardır.