İstanbul Film Festivali, Genç Jüri Adaylarını Bekliyor

İstanbul Film Festivali’nin geleneksel bölümlerinden, genç yönetmenlerin çektikleri ilk veya ikinci filmlerin yer aldığı Genç Ustalar bölümü, bu yıl uzun yıllardır sanatı ve sinemanın yeni ve genç yeteneklerini destekleyen Nespresso’nun katkılarıyla yarışmalı bir bölüme dönüşütürüyor. Bu yıl ilk defa Genç Ustalar bölümünde gösterilecek olan festival filmleri, Nespresso’nun genç sinema profesyonellerini desteklemek amacıyla bir araya getireceği Nespresso Genç Jürisi tarafından ödüllendirilecek.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.