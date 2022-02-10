Haydar Dümen’i Kaybettik

Ünlü psikiyatrist ve seksolog Haydar Dümen, 10 Şubat 2022 Cuma günü hayatını kaybetti. 15 Haziran 1930 tarihinde doğan Dümen, 1955 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi, 1958 yılında nöropsikiyatri uzmanı oldu. 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra yazın çalışmalarına ağırlık verdi. Haydar Dümen, Alper Mestçi’nin yönettiği ve Okan Bayülgen oynadığı Kanal-İ-zasyon adlı filmde kendisi rolüyle beyazperdeye de gelmişti. Cenazesi, 11 Şubat 2022 Cuma günü Ulus Arnavutköy Mezarlığı’nda toprağa verilen merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.