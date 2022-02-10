5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Başarı Ödüllerinin Sahipleri ve Jüri Üyeleri Belli Oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Yönetmen Gülten Taranç’ın direktörlüğünde Kadın Yönetmenler Derneği’nin düzenlediği 5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali başarı ödüllerinin sahipleri belli oldu. Bu yıl Sevin Okyay Sinema Yazarlığı Başarı Ödülü Melis Behlil’e, Akademi Başarı Ödülü ise Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Burcu Dabak’a verilecek. Bu yıl yönetmen başarı ödülünün sahibi ise İran’ın ünlü kadın yönetmenlerinden Nergis Abyar oldu. 27 Şubat 2022 Pazar günü Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek ödül töreninde ödüller sahiplerine takdim edilecek.

Basın Bülteni

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Burcu Dabak / Nergis Abyar

