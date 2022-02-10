Tansu Okan’ı Kaybettik

Müzisyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Tansu Okan, 10 Şubat 2022 Perşembe günü hayatını kaybetti. Okan’ın vefat haberini menajer arkadaşı Aslı Yörükoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Tansu Okan müzisyenliği yanında film ve dizi seslendirmeleri de yapıyordu. Igby Zor Durumda (Igby Goes Down), Şangay Şövalyeleri (Shanghai Knights), Sevgililer Günü (Valentine’s Day) gibi filmlerin seslendirmelerine katkı veren Okan’ın cenazesi, 11 Şubat Cuma günü Karacaahmet Şehitlik Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Osmangazi Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.