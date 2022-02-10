Aşkın Saati 19:03, Saatler Beşiktaş’ı Gösteriyor

Beşiktaş ruhuna hayran olan ve takıma gönül vermiş onlarca ünlü ismi bir araya getiren Aşkın Saati 19:03 sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Yapımcılığını Sowa Yapım’ın üstlendiği Aşkın Saati 19:03 filminin ilk teaser’ı yayınlandı. Beşiktaş taraftarını, hem de sinemaseverleri heyecanlandıran teaser için binlerce taraftar tezahürat yapmaya başladı. Bir dedenin torununa işlemek istediği Beşiktaş ruhunun anlatıldığı film, hikâyesi ve senaryosuyla dikkat çekiyor. Ön hazırlık çalışması büyük bir titizlikle yürütülen Aşkın Saati 19:03, Mayıs ayında sete çıkacak. Türkiye’nin en önemli isimlerinin buluştuğu filmin çekimleri 4 haftada tamamlanacak.

Basın Bülteni

Teaser’ı izlemek için tıklayınız.

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