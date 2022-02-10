Yaratıkla Korkularınızla Yüzleşin

Sinema sektöründe aldığı öncü kararlarla adından söz ettiren Hann Yapım, 60’ar dakikalık korku ve gerilim temalı üçleme filmiyle Türkiye’de bir ilke daha imza atıyor. Gökhan Murat Toktamışoğlu’nun yönettiği korku üçlemesinin ilki İlk Seans NMSM, 11 Mart Cuma günü sinemaseverlerle buluşacak. Korku filmi için özel ve geniş bir ekiple çalışan Hann Yapım, 3D modelleme ile yaptırdığı yaratıkla da bu alanda Türkiye’de bir ilke daha imza attı. Seyirciyi tasarım ve modelleme ile çok şaşırtacak yaratığın hazırlık süresi 5.5 ayda tamamlandı.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.