19. Uluslararası Altın Boğa Kısa Film Yarışması

19. Uluslararası Altın Boğa Kısa Film Festivali ve Yarışması, 03 Haziran 2022′de İstanbul Erkek Lisesi Sinema Kulübü tarafından düzenleniyor. Daha önce ülkede hiçbir lise düzeyinde okulun yapmadığı Kısa Film Festivali’ni İstanbul Erkek Lisesi Sinema Kulübü öğrencileri 19 yıldır, büyük bir gayret göstererek her zaman daha ileriyi hedefleyerek en iyi şekilde yaşatmaya çalışıyorlar. Festivalde çok sayıda sinema duayeni ve alanında uzman set arkası çalışanları ile sinema hakkında söyleşiler ve atölyeler yapılması; festival kapsamında düzenlenen Uluslararası Kısa Film Yarışması sonucunda Altın Boğa Ödülü’nün sahibini bulacağı bir ödül töreni de gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.