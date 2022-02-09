Ünlü Komedyen Cem Yılmaz’ın Çok Sevilen Karakomik Film Serilerinin Senaryosu İnkılap Kitabevi Etiketiyle Raflarda Yerini Alıyor

Türk sinemasında komedi türü denilince akla ilk gelen, Türkiye’yi güldüren adam Cem Yılmaz’ın çok sevilen Karakomik Filmler serilerinin senaryoları ve senaryo notlarının yer aldığı kitaplar İnkılap Kitabevi aracılığıyla okuyucuyla buluşuyor. İki ayrı kitaptan oluşan serinin ilk kitabı Karakomik Filmler’in de ilki olan 2 Arada ve Kaçamak ikinci kitapta ise Deli ve Emanet serilerinin senaryoları bulunuyor. 2 Arada filminin karakteri Ayzek’le kusurlarını sevemeyenlere ışık tutan Cem Yılmaz, Emanet filminde ise evlenme programında gördüğü kızla evlenmek isteyen Birol aracılığıyla teknoloji çağında sıkışmış kalmış insanların sorunlarına odaklanıp bizleri düşünmeye zorluyor.

Karakomik Filmler: 2 Arada – Kaçamak

Karakomik Filmler 2: Deli – Emanet